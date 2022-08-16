شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن بدء موسم حصاد الذرة الصفراء فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي تقريرا حول بدء موسم حصاد الذرة الصفراء بالأراضى التابعة للقطاع فى محافظة مطروح، الذى يعتبر أحد أهم المحاصيل الزراعية ويمكث فى الأرض 3 أشهر فقط ويتم حصاده فى أواخر أغسطس وأوائل شهر سبتمبر، حيث ينقسم إلى قسمين منه ما يزرع بعد محصول القمح وآخر يزرع بعد البرسيم وهذا ما يطلق عليه المحصول المتأخر ويكون حصاده فى نهاية شهر سبتمبر.

وقال عبدالعال إن إجمالي مساحة الذرة المنزرعة بقطاع استصلاح الأراضي هذا العام تبلغ أكثر من 107 آلاف فدان على مستوى جميع مراقبات القطاع في الأراضي الصحراوية والمستصلحة فقط مشيرا إلى أن المحصول مبشر بالخير حيث تلقى اهتماما كبيرا من خلال توعية المزارعين باختيار الأصناف الجيدة التي تناسب كل منطقة جغرافية مع إصدار النصائح والإرشادات الفنية بصفة دورية طوال موسم الزراعة حتى الحصاد.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن عن انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام نظراً لأهميته الكبيرة من خلال التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن بحد أدنى 6000 جنيه للطن كسعر ضمان على أن يحصل المزارع على السعر الأعلى وقت بيع المحصول.