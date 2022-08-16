شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن عن حاجتها لـ311 معيدا من دفعة 2015 بكل التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر، عن حاجتها إلى شغل وظائف معيدين من خريجي جامعة الأزهر بقطاع الكليات الشرعية والعربية، دفعة 2015.

وحددت الجامعة احتياجاتها من معاونى هيئة تدريس بكليات طب بنين القاهرة وبنات القاهرة وكلية التمريض بعدد 137 وظيفة، حيث بدأ التقديم من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية وحتي يوم 1 سبتمبر، على الرابط التالي:

كما اعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معيدين بالكليات الشرعية وعددها 174 وظيفة ، ليكون ذلك بإجمالي 311 وظيفة.

وحددت جامعة الأزهر، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف على النحو التالي:

يشترط للتقدم إلى هذه الوظيفة أن يكون من خريجي الكلية ذاتها دفعة 2015 فقط.

يشترط فيمن يتقدم لهذه الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العاليا أو مسجلا في تخصص غير المتقدم إليه والتقدم بالشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك وأن يكون الحصول على درجة الماجستير أو العالمية الدكتوراه، في التخصص الذي يتم التعيين فيه من جامعة الأزهر ولا يعتد بالتسجيل أو الدرجة الحاصل عليها من خارج جامعة الأزهر في التعيين أو الترقية للدرجة الأعلى .

لا يجوز للمدرس المساعد والمعيد المحول لوظيفة إدارية التقدم للإعلان عن ذات الوظائف بذات القسم المحول منه أو قسم مماثل بكلية أخرى .

يشترط في المتقدم لشغل وظيفة معيد ألا يزيد السن عن خمسة وثلاثين عاما عند التقدم للإعلان.

يشترط في الترشح لشغل وظيفة معيد بهذه الكليات أن يكون حاصلا على الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية وعلى الاجازة العالية من جامعة الأزهر .

سيكون التعيين في وظيفة معيد بعقد لمدة عام يجدد في ضوء تقدم الطالب في دراسته والتزاماته وبحد أقصى خمس سنوات.

إذا كان المتقدم للوظيفة من الوظائف المعلن عنها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة يجب عليه تقديم موافقة كتابية صريحة من جهة عمله بالتقدم للإعلان أو التقدم بإقرار بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

تقدم الطلبات شخصيا أو بالوكيل الرسمي في مقر الكليات المعلن عنها، باسم الدكتور عميد الكلية وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريج النشر.

الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف صورة شهادة الاجازة العالية موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلي وسنة التخرج والأصل للإطلاع

صورة من شهادتي الإعدادية والثانوية الأزهرية الحاصل عليها المتقدم والأصل للإطلاع

الموقف من الدراسات العليا بكل دقة ووضوح من الجهة المقيد بها المتقدم.

التقدم بشهادة حسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه وحصوله على المؤهل إذا كان لا يعمل.

صورة من بيان التقديرات لسنوات الدراسة بالدرجات والتقدير والأصل للإطلاع.

صورة شهادة الميلاد صورة، الموقف من التجنيد، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، 6 صور شخصية حديثة ،صحيفة الحالة الجنائية.

ويراعي تسليم الأصول عند التعيين، ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد موعد الإعلان أو ترسل بالبريد أو غير مستوفاة الشروط.