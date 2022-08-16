شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الحكومة تمتلك رغبة صادقة لبناء مصر الحديثة بكم ومعكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركين فى المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، قائلة :"أهلا بكم فى بلدكم الذى يفخر بكم ويعتز بكم ونجاحاتكم فى الخارج ".

وتابعت خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر: تكليفى بتولى ملف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج هذا الملف الهام فى ظل عهد الجمهورية الجديدة وسام على صدري، موجهة الشكر للسفيرة نبيلة مكرم لما حققته وما بذلته من إنجازات خلال فترة عملها

وقالت: أعدكم أننى سأبنى على ما حققته وزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم وفريق عمل الوزارة فى سبيل خدمة المواطن المصرى فى الخارج ضمن استراتيجية عمل حديثة تراعى البعد السياسى والثقافى والاجتماعى للمصريين فى الخارج.

وأكدت أن التعاون مع طيور مصر المهاجرة يأتى ضمن استراتيجية الدولة التى تسعى للاستفادة من أبناء الوطن فى الداخل والخارج، لافتة إلى أن السنوات الماضية شهدت عزم القيادة السياسة لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وقالت فى كلمتها: أصبحتم مشاركين فاعلين فى عملية التنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية.. وحضوركم وتلبية الدعوة للمشاركة فى المؤتمر دليل على حبكم ورغبتكم فى تقديم المزيد لوطنكم الأم، وأكدت: الحكومة المصرية تمتلك الرغبة الصادقة لبناء مصر الحديثة بكم ومعكم لإقامة الجمهورية الجديدة، وما حدث خلال السنوات الماضية يؤكد أن مصر تستطيع.

المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، ينعقد بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا مصريا بالخارج من 38 دولة حول العالم، بحضور السفير سها جندى وزيرة الهجرة، وممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة .

وأوضحت السفيرة سها جندي أن المؤتمر يضع على أجندة أعماله الترويج للاستثمار العقاري في مصر، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية، بجانب التعريف بما تم في مصر من إنجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، بإطلاق مشروعات تنمية البنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المستثمرين، مضيفة أن هناك تنسيقا مع وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفسارات المصريين بالخارج من المشاركين ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة أنهم جزء مهم من الترويج لإنجازات الوطن، والتعريف بما يحدث من طفرة حقيقية في مختلف المجالات، بجانب التعريف بأهمية المشاركة في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وما تقدمه من مزايا للمشتركين.

ويشهد المؤتمر تعاونا بين جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج في كل المجالات، ويرتكز على ثلاثة محاور: الاقتصادي والثقافي والخدمي، حيث يتناول المحور الاقتصادي الشق الذي يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار في مصر سواء عقاري أو تجاري أو صناعي، فيما يتناول المحور الثقافي عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات في الدولة المصرية، أما المحور الخدمي فهو يتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، معربة عن تطلعها لخروج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية يعقبها ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر"، والثانية بعنوان "خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج"، والثالثة بعنوان "تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج، ومن المقرر بث كافة جلسات المؤتمر مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما سيستقبل فريق الوزارة كل الأسئلة من مواطنينا بالخارج ويقوم بنقلها للمتحدثين في ختام كل جلسة.