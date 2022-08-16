شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تشجير بشوارع الشرقية وسوهاج ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جهود محافظتى "الشرقية وسوهاج"، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير بزراعة 100 مليون شجرة لإحداث نقلة نوعية حضارية وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية متابعتها جهود محافظتى الشرقية وسوهاج وبقية المحافظات، لتنفيذ المبادرة، حيث يتم زراعة الأشجار الملائمة علي جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية بشوارع وميادين المحافظتين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه ببدء العمل فى المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، مُكلّفا بأن يتم بدء العمل في هذه المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، مشددا في هذا الصدد على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة، أو على جانبيه، وذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.