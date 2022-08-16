محمود يطلب فسخ زواجه بعد 90 يومًا زواج: "كئيبة وبتحب الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "محمود. م" دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة يطلب فسخ عقد زواجه، مبررًا ""لبسها وفرش البيت وملايات السراير وسجاد الأرض كلها باللون الأسود".

يقول "محمود"، 34 سنة: "تزوجت من "آية. ع"، 30 سنة، بعد ترشيح من الأهل والأقارب وبعد التعارف عليها أثناء تواجدها في محلات والده، وافق بعدما اقتنع بشكلها، وتمسكها بعاداتها وتقاليدها الشرقية وتدينها الشديد وتمسكها بالحجاب، لكنه لم يكن يعلم بتصرفاتها وكآبتها.

وأشار الزوج إلى أن طبيعة عمل شريكة حياته لا تزعجه لكنها تقاعدت من عملها من أجل التفرغ لمنزلها، موضحا أن الزواج استمر 3 شهور فقط.

وأضاف "تركت منزل الزوجية تقوم بتقسيمه وتدبيره وفرشه على مزاجها، حتى لاحظت فى الأسبوع الأول من الزواج البيت بالكامل باللون الأسود، وكلما تحدثت معها لاحظت اقتناعها بذلك اللون فقط".

يستكمل الزوج حديثه: "حاولت التحدث معها وإقناعها بعدم فرش المنزل بهذا اللون إلا أنها ذهبت ولم تعد وبمجرد محادثة أهلها علمت بشهرتها الغريبة وسط الأهل والاقارب بالكآبة وهي لا تجد نفسها غلطانة بل تظل على تصرفاتها".

واختتم: حاولت الوصول إليها لطلب الطلاق لكنها لم تتواصل معي، كما طالبت أهلها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بإتمام إجراءات الطلاق لكنهم لم يردوا.

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى قضائية؛ لفسخ عقد الزواج، والتي حملت رقم 57 لسنة 2021 ، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.