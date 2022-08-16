البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر صفر 1444 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر صفر 1444 هـ فلكياً يوم الأحد 28/8/2022م، طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأوضح القاضي، في بيان اليوم، أن هلال شهر صفـر يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 18 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من المحرم 1444هـ الموافق 27/8/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 21 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 26 دقيقة).

وتابع: أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6 – 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1444 هـ فلكياً يوم الأحد 28/8/2022م.

​