بعد زيادة الشقق والأراضي.. تفاصيل الحجز في مشروعات بيت الوطن الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة قطع أراضٍ، ووحدات سكنية جديدة، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج للحجز في مشروع بيت الوطن التي شملت أراضي وشقق ومقابر ووحدات تجارية.

وأكدت الوزراة أنه نظراً للإقبال الشديد من المصريين بالخارج، للحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، تم الإعلان عن إضافة أراضي وشقق جديدة وسيتم إتاحته للحاجزين الراغبين فى تعديل الرغبة السابق إرسالها، وذلك لمدة 5 أيام، وجاءت تفاصيل تعديل الرغبات على النحو التالي:

- اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22/8/2022 سيتم البدء في التسجيل والتخصيص , وسيتم نشر بيان بالإكواد التى سيتم تسجيلها بشكل يومى للتسهيل على السادة الحاجزين متابعة التخصيص.

- فور تحديث الموقع سيتم إتاحة الموقع للسادة الحاجزين الراغبين فى تعديل الرغبة السابق إرسالها وذلك لمدة ( خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد 14/8/2022 ) لإجراء حجز جديد وإرسال بريد إلكتروني بتعديل الحجز على البريد الإلكترونى الخاص بالموقع ( [email protected] ) على أن تتضمن الرسالة المرسلة البيانات التالية:-

- إسم الحاجز المسجل على الموقع .

- كود الحجز السابق ارسال التحويل البنكى عليه .

- كود الحجز الجديد المراد التعديل عليه .

- أسم المحول الوارد بسويفت التحويل نصاً كما هو مذكور بالسويفت ( أنجليزى) .

- أنواع المشروعات المتوفر بها حجز:

يشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية.

1- الأراضي:

سيتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة).

2- فيلات:

كما يشمل الطرح فيلات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

3- شقق سكنية فاخرة:

يتضمن الطرح أبراج العلمين الشاطئية "North Edge" - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - جنة- الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

4- شقق الإسكان المتوسط:

كما سيتم طرح شقق فوق المتوسط ومتوسط بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، في (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة).

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