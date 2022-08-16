شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة القوى العاملة "سلامتك وصحتك تهمنا" تصل بورسعيد للحد من حوادث العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

من جانبه، أشار عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد إلى أن المديرية قامت بعقد ندوة تثقيفية ضمن سلسلة ندوات مبادرة "سلامتك تهمنا" بقطاع النقل والتخزين والمواصلات، بقاعة الاجتماعات بمصنع بيراميدز للإطارات- المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور 25 من ممثلي 8 شركات العاملة بالقطاع .

وأضاف مدير المديرية أن المحاضرة الأولي والتى ألقتها الكيميائية رضا عبد السلام ، تناولت توضيح مخاطر الحريق وأنواع الحرائق وعناصر الاشتعال ومراحل الحريق وأسبابها ، وكيفية مكافحتها ووسائل ومهمات الوقاية الشخصية ، بالإضافة إلى تعريف وأنواع المخاطر الكيميائية وكيفية الوقاية منها ، وإجراءات ووسائل ومهمات الوقاية الشخصية، وإجراءات الإسعافات الأولية .

كما تناولت المحاضرة الثانية بعنوان "السلامة السلوكية" والتي ألقتها الكيميائية حنان عباس ، أهمية الجانب السلوكي للأفراد ، وتحليل مؤثرات السلوكيات فى السلامة والصحة المهنية والتى تؤدى إلى وقوع الحوادث نتيجة لعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات ووسائل السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل .

وأوضح مدير المديرية، أن الندوة شارك فيها مفتشى السلامة والصحة المهنية بمكاتب بورسعيد وبورفؤاد، والذين قاموا بعرض محاكاة واقعية لحادث حريق داخل مواقع مختلفة فى منشآت بالمناطق الصناعية، وأسبابها وطرق التعامل معهم والأخطاء التى حدثت بالمواقع.