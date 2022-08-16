شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرطوبة اليوم وأجواء شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.