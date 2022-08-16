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تعرف على موعد نتيجة التحويلات الإلكترونية بين مدارس الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم فتح الاستعلام عن نتيجة التحويلات الإلكترونية بين المدارس الرسمية العربى والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة على مستوى محافظة الجيزة من خلال موقع المديرية بعد 1/9/2022 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

 

 

رابط الاستعلام عن نتائج التحويلات الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة :

 

https://gizaresult.com/web/tran

 

 

وبدأ التسجيل من يوم 1/7/2022 الماضى وانتهى يوم 15/8/2022.

 

 

 

ويتم الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومى للطفل.

 

 

في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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