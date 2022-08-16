شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 45 جنوبا.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت، كما يلى :
- الثلاثاء 16 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- الأربعاء 17 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الخميس 18 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة
- الجمعة 19 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
- السبت 20 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة