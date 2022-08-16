شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالمشترى عملاق النظام الشمسى فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي بعد بداية الليل ببضعة ساعات، بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 376,083 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 627,114,274 كيلومتر .

كوكب المشتري رابع ألمع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.