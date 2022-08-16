شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى المشروعات الخضراء؟ وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
أكد تقرير وزارة البيئة الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن المشروعات الخضراء تعني المشاريع ضمن الفئات المؤهلة لكفاءة الطاقة؛ والطاقة المتجددة ؛ والمباني الخضراء، وأنها المشروعات التي تهدف لتقديم منتجات، أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة للمساهمة في التوجه للاقتصاد الأخضر، وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية ، والبصمة الكربونية لمنتجاتها، في مشروعات اقتصادية إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والإستهلاك المستدام وبالتالي تكون منخفضة الكربون.
وأكد تقرير البيئة، أنه تشمل المشروعات الخضراء نسب خفض حجم المخلفات و إعادة الاستخدام و التدوير لنواتج الإنتاج سواء مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخرى ، أو التى تتم من خلال الإدارة المستدامة بيئيا لكافة الموارد الطبيعية فى استخدام الأراضي الموارد المائية المواد الخام ومصادر الطاقة ، إضافة لإجراءات صون التنوع البيولوجي في مراحل الإنتاج ، إضافة للإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف نسب التخفيض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية ، و نظم الإنتاج والتقنيات والعمليات الإنتاجية المتوائمة مع الكفاءة البيئية أو مبادئ الاقتصاد الدائري البصمة الكربونية ( الإيكولوجية المائية طبقا لنوعية المشروع نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء . نسبة استخدامات الخامات ومواد التعبئة القابلة للتحلل أوالتدوير.