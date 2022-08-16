شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دير القديسين مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير القديسان مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف من أبرز أديرة المهجر بالكنيسة الأرثوذكسية، حيث تم تأسيس الدير على يد الأنبا أنطونيوس مرقس عــام 2007 م وتدبيــر الأب الراهـب القــس تكلا الصموئيلى.

ويتمتــع الدير بتكوين عمرانى كنائسى متميــز مــن حيث الخصوصية فى المكان، يأتى أبرزها، بيت الخلوة ومركز المؤتمرات وكنيستان، الأولى وهى كاتدرائية كبيرة باسم القديس مارمرقس الرسول، وبها مذبحان المذبح الأوسط باسم القديــس مارمرقس الرســول والمذبحــان الجانبيان أحدهما باســم الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان والآخر الأنبــا صموئيــل المعتــرف.

ويوجد بالكاتدرائية غرفة المعمودية وبها عدد 2 جرن معموديــة واحــدة للكبــار وواحــدة للأطفــال، والثانيــة الكنيسة الصغيرة على الطراز الأفريقى باسم السيدة العذراء مريــم وبهــا مذبح واحد دشنه البابا شنودة الثالث.

وأعلــن الاعتراف بالدير رسميًا كقرار مــن المجمع المقدس فــى 14 نوفمبــر 2013 م وكانــت فرحــة كبيــرة جــدًا، وتم تدشين الدير فى 10 مايو 2014 م مناسبة عيد القديس مارمرقس الرسول.