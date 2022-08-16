شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 16/8/2022بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 3
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:00
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:43
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:08 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:43
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:33 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:42
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:21 م
وقت صلاة المغرب 6:23 م
وقت صلاة العشاء 7:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:43