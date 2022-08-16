شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الأوقاف يؤدون العزاء بضحايا كنيسة أبو سيفين: "المصريون نسيج واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة واجب العزاء، نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.

ونقل وفد وزارة الأوقاف، مواساة وتعازى وزير الأوقاف وجميع العاملين بالأوقاف للكنيسة المصرية وأهالى الضحايا، مؤكدين أنهم يقفون جميعًا إلى جانب أشقائهم، فالمصريون نسيج واحد وسنظل بإذن الله تعالى، سائلين الله (عز وجل) أن يلهمهم أهالى الضحايا الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

فى سياق متصل حرص الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، على زيارة الشاب محمد يحى، أحد أبطال الإنقاذ فى كنيسة «أبو سيفين» الجيزة؛ والذى هرع إلى الكنيسة فور رؤيته لاشتعال النيران بها لإنقاذ جيرانه المسيحيين، حيث اطمأن على صحة الشاب، وتقديم الشكر له على شجاعته وتضحيته للمساعدة فى إنقاذ إخوانه وجيرانه شركاء الإنسانية والوطن.

وأبلغ وكيل الأزهر تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للشاب المصرى الأصيل محمد يحيى، وتمنياته له ولجميع المصابين بالشفاء العاجل، مضيفًا فضيلته أنَّ ما فعله هذا الشاب يعكس شجاعة وشهامة المصريين التى تظهر فى المواقف الصعبة.

كما حرص وكيل الأزهر على زيارة المصابين بمستشفى إمبابة العام (مستشفى الموظفين)، ثم الذهاب لتقديم واجب العزاء فى مقر كنيسة «الملاك ميخائيل» بإمبابة، يرافقه وفدٌ أزهرى من قيادات وعلماء الأزهر فى مقدمتهم الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.



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وفد وزارة الأوقاف