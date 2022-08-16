الداخلية: ماس كهربائي بلوحة داخلية بكنيسة كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات حريق محدود بلوحة كهرباء كنيسة بكرداسة.

تبلغ مساء اليوم للأجهزة الأمنية بحدوث ماس كهربائي بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة.

بالفحص تبين التعامل في حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أية خسائر، وتعتذر مسئولي الكنيسة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة، وتم إخطار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة.