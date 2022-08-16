"ماطلعتش دخان".. انصهار "كوفريه" لوحة كهرباء كنيسة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر حقيقة نشوب حريق هائل داخل كنيسة بحي الهرم غرب المحافظة، الاثنين.

المعاينة بينت انصهار "كوفريه" لوحة كهرباء صغيرة الحجم "20 سم" بمدخل الكنيسة، واصفة المشهد "مطلعتش دخان" وتم إخماده في غضون ثوان.

في سياق متصل، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار الطريق الدائري مع ارتفاع ألسنة اللهب.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الغرب تنسيقًا مع حي الهرم.

تبين بالفحص اشتعال مخلفات في نقطة تجمع قمامة بمنطقة منشية البكاري، وتبعد نحو 150 مترًا عن الكنيسة، وتم السيطرة على الحريق سريعًا دون إصابات.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، ويتولى مسؤولو هيئة النظافة بمحافظة الجيزة عملية رفع المخلفات.