الأرصاد: استمرار ارتفاع الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع الرطوبة، وزيادة الإحساس بحرارة الطقس؛ ليكون الإحساس بالطقس غداً شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة ٣٤ درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة غدا ٣٧ درجة مئوية

أما عن درجة الحرارة المحسوسة غدًا على باقى الأنحاء:

- السواحل الشمالية ٣٤ درجة مئوية.

- شمال الصعيد ٣٩ درجة مئوية.

- جنوب الصعيد ٤٢ درجة مئوية.

كما تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع.