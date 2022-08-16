شكرا لقرائتكم خبر عن المستقبل.. جامعة التميز.. برامج دراسية بكليات جامعة المستقبل أمام الناجحين بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "خالد العزازى "الجامعة تقدم افضل خدمة تعليميه وتؤهل الخريجين لأسواق العمل المحلية والدولية

تحتل جامعة المستقبل مكانة مرموقة، وترتيبا متقدما فى التصنيف العالمى للجامعات، حيث تعمل الجامعة على توفير نظام تعليمى قوى يساهم فى بناء شخصية مستنيرة ومبدعة، عبر خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تقدمها لطلابها وفق أحدث أساليب التعليم فى العالم، تحت رعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، الذى يحرص على وضع برامج للجامعة تعتمد على مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية خصوصا فى قطاع التعليم، وتخريج أجيال فاعلة وقادرة على المشاركة فى التنمية والمنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية.

اكد الدكتور خالد العزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل والمؤسس الأول لها أن الجامعة تقدم أفضل خدمة تعليمية لطلاب، موضحا أن الجامعة أعدت برنامجاً يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وعلى رأسها تطوير التعليم بشكل مستمر، ومحأولة استباق الحاضر نحو المستقبل ووضع الخطط الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة لـ 2030، مشيرا إلى التزام الجامعة بالمسئولية المجتمعية خصوصا فيما يتعلق بالبُعد الإنسانى والاجتماعى، وهو المرتبط بوجود الطالب ضمن فريق عمل لبناء العلاقات الإنسانية، وهذا ما تم تفعيله بشكل كبير.

وأوضح الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة نجحت فى تقديم نموذج فريد فى التعليم "الهجين" الذى يجمع بين الدراسة وجها لوجه، والدراسة عن "بُعد" باستخدام وسائل إلكترونية تفاعلية، حيث تستخدم الجامعة أحدث الوسائل الذكية فى التعليم التفاعلى، موضحا أن الجامعة تضم أهم 6 كليات وكل كلية تعد مؤسسة مستقلة بذاتها ولها ممتلكاتها ومعداتها، وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عبادة سرحان أن جامعة المستقبل فتحت باب التقديم بمقر الجامعة لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة والثانوية الازهرية للعام الجامعى الجديد وتخفيض الحد الادنى للتقديم لجميع الكليات كما أعلنت عن فتح باب التقديم المباشر بمقر الجامعة وتلقى أوراق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة والثانوية الأزهرية

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، والأول على الجامعات الخاصه فى مصر وفقا لتقييم QS العالمى لعام 2023 وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر