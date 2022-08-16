حسام رفاعي يجري جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات جامعة حلوان الأهلية

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية بمرافقة الدكتور هابى حسن المستشار الهندسي، وأمين عام الجامعة والامناء المساعدين، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وتفقد رئيس جامعة حلوان تجهيزات الجامعة الأهلية الجديدة ومدى الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، وتابع كذلك مدى جاهزية الجامعة فى ظل استعدادات مكثفة للبدء فى ظل جاهزية عدد من البرامج الدراسية.

وتنطلق جامعة حلوان الأهلية فى ظل تجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

ويتم تنفيذ جامعة حلوان الأهلية وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مع مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.