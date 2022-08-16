شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الانتهاء من أول خريطة صحية في مصر خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أنه سيتم الانتهاء من أول خريطة صحية لمصر خلال 6 شهور من الآن، مشيرا إلى أن الخريطة الصحية ستتضمن كافة البيانات عن الامراض وفقا لنتائج المبادرات الصحية.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال لقائه الصحفيين مساء اليوم أن الخريطة الصحية ستتضمن كافة الاحتياجات والاماكن التى تحتاج إلى دعم صحى، وتابع: خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاون لإنجازها متضمنة كل الاحتياجات فى القطاع الصحى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تحسين أوضاع العاملين فى القطاع الصحى والذى يتجاوز عددهم مليون موظف ما بين طبيب وعامل وإدارى.