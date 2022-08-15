شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: عامل سيطر على ماس بلوحة كهرباء بكنيسة فى الجيزة دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر أمنى أنه تبلغ مساء اليوم للأجهزة الأمنية بحدوث ماس كهربائى بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وبالفحص تبين التعامل فى حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أية خسائر.. واعتذر مسئولى الكنيسة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة.

وتم إخطار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة.