شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة فايزر يعلن إصابته بفيروس كورونا: لدى أعراض خفيفة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية فايزر، أن اختباراته إيجابية لفيروس كورونا، حيث إن لديه أعراض خفيفة للغاية، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية فايزر: "أود أن أخبركم بأن نتيجة اختبار فيروس كورونا كانت إيجابية، وأنا ممتن لتلقي أربع جرعات من لقاح فايزر/ بيونتيك، وأشعر أنني بحالة جيدة بينما أعاني من أعراض خفيفة للغاية. أنا أعزل وبدأت دورة عقار باكسلوفيد".

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية فايزر: "واثق من أنني سأحصل على الشفاء العاجل، نظرًا للمدى الذي قطعه العالم في جهود مكافحة الفيروس التاجي، معربا عن امتنانه لزملائه الذين عملوا على توفير اللقاحات والعلاجات".