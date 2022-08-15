عضو لجنة العفو الرئاسى: إطلاق سراح مجموعة من سجناء الرأى خلال أيام قليلة

القاهرة - سامية سيد - قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن خروج سجناء الرأى أو وفقا لتوسيع دائرة الاشتباه، يجب أن يشعر الجميع بالفرحة، وتستمر اللجنة فى تلقى كافة طلبات العفو والعمل عليها.

أضاف أبو عيطة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن هناك العديد من الجهات تبحث طلبات العفو التى تتلقاها اللجنة من المواطنين، وهناك حالات خرجت بالفعل مما أسعد المصريين، مبينا: "أهمية الإجراءات أنه يتم بحث الحالات حالة حالة، ومن يثبت براءته من استخدام العنف أو تلوث يده بدم المصريين، يخلى سبيله".

وتابع كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي: "الإجراءات تستغرق وقتا فى البحث، وهناك عدد محترم من سجناء الرأى سيتم العفو عنهم خلال أيام قليلة، واللجنة تعمل ليل نهار وأقول للناس صبرا العفو وإطلاق سراح السجناء قادم".

وأشار إلى أن المفرج عنهم يشاركون الآن فى بناء هذا الوطن، ويجب أن ينعموا بالحرية فى دولتهم.