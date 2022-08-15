كيف منعت الحماية المدنية تكرار سيناريو كنيسة إمبابة في الهرم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق مخلفات اندلع بجوار كنية الأنبا موسى الأسود بحي الهرم غرب الجيزة، الاثنين.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار الطريق الدائري مع ارتفاع ألسنة اللهب.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الغرب تنسيقًا مع حي الهرم.

تبين بالفحص اشتعال مخلفات في نقطة تجمع قمامة بمنطقة منشية البكاري، وتبعد نحو 150 مترًا عن الكنيسة، وتم السيطرة على الحريق سريعًا دون إصابات.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، ويتولى مسؤولو هيئة النظافة بمحافظة الجيزة عملية رفع المخلفات.