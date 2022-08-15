مصرع سيدة سقطت من الرابع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارقت سيدة الحياة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أسفل أحد العقارات أمام مول شهير بمساكن دهشور.

بالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتبين سقوطها من الطابق الرابع في ظروف غامضة.

ويعكف رجال المباحث على سماع أقوال الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.