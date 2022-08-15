ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد لجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تستمر نسبة الرطوبة في الارتفاع على مدار اليوم مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 : 4 درجات.

وأضاف الهيئة، إن الطقس يكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يكون الطقس مشمس معظم أوقات النهار".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: