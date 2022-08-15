رئيس القطاع الديني يؤدي واجب العزاء في ضحايا حادث كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدى الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، نائبًا عن وزير الأوقاف، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية الجيزة، اليوم واجب العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.

ونقل الوفد، مواساة وتعازي وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة للكنيسة المصرية وأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، مؤكدين أنهم يقفون جميعًا إلى جانب أشقائهم في هذا الحادث الأليم ، فالمصريون نسيج واحد و سنظل بإذن الله تعالى، سائلين الله (عز وجل) أن يلهمهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.