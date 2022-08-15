الكلية الملكية للأطباء "جلاسكو" تهنى عبدالغفار بتوليه منصب وزير الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قدمت الكلية الملكية للأطباء والجراحين "جلاسكو" خالص التهنئة للدكتور خالد عبدالغفار على توليه منصب وزير الصحة والسكان.

وأقرّ مجلس النواب في جلسته الطارئة، تعديلًا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد الاستقرار على استمرار الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان، خلفًا للدكتورة هالة زايد.

وعبدالغفار مواليد شهر نوفمبر من عام 1962، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة القاهرة عام 1984، وماجستير طب الفم وعلاج اللثة بجامعة القاهرة عام 1989، وشهادة البورد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية في 1993.

شغل "عبدالغفار" عددًا من المهام خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي منذ فبراير 2017، ثم تولى إضافة لها مهام القائم بأعمال وزير الصحة والسكان خلفا للدكتورة هالة زايد ابتداءً من أكتوبر الماضي.

وسبق أن عمل "عبدالغفار" نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، عام 2017، وعميدا لكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.