وزير الرياضة يزور مصابي كنيسة إمبابة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمد معروف:

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، مصابي حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بحي إمبابة بالجيزة، رفقة مجموعة من الشباب أعضاء الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وقيادات الوزارة.

وأكد وزير الرياضة، على تكاتف أجهزة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للمصابين جراء الحريق الذى وقع بكنيسة أبو سيفين بحي إمبابة بالجيزة، الذي شب صباح أمس الأحد.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، بخالص العزاء والمواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.