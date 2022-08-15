بعد حريق كنيسة المنيرة.. برلمانية تطالب بتطبيق كود الحرائق في كافة المباني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بخالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولقيادات الكنيسة المصرية ولجموع الشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين؛ متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأشادت النائبة أمل سلامة بسرعة تحرك الدولة المصرية، على جميع مستوياتها في التعامل مع هذا الحدث؛ في مقدمتها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين؛ فضلا عن زيارات كبار المسئولين للمصابين ولموقع الكنيسة وصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وقالت إن حريق الكنيسة وسقوط ضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ أدمى قلوب الشعب المصرى؛ وفي نفس الوقت أظهر تلاحم و شهامة المصريين مسلمين ومسيحيين لإنقاذ الضحايا؛ وهذا ليس بغريب على الشعب المصرى؛ الذي يقف صفًا واحدًا في أوقات الشدائد.

وشددت على ضرورة التزام المنشأت العامة والخاصة بما فيها دور العبادة والمدارس والحضانات بإجراءات الحماية المدنية ومراجعتها بصفة دورية من جانب الجهات المختصة مع تطبيق كود المباني وكود الحرائق في كافة المباني ومراعاة قواعد الأمن والسلامة لمنع تكرار تلك الحوادث وللحافظ على حياة المواطنين.