ترشيد الكهرباء وإغلاق المحال.. توجيهات من وزير التنمية المحلية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفي التوقيتات المحددة لها.

كما تابع الوزير، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافة المسئولين في جميع المواقع الحكومية بالمحافظات لتنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أعمال سرقة للتيار الكهربائي بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالتنسيق مع المولات التجارية التي تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم في توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

وشدد على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحال والمولات.

وفي هذا السياق، تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها محافظات القاهرة والشرقية وبني سويف وبورسعيد والدقهلية وسوهاج لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.