رقم تاريخي.. الزراعة: صادرات مصر من البطاطس تحقق 816 ألف طن حتى يونيو 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 يونيو 2022، بلغت حوالي 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة لـمصراوي، أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الآن في أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والآسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقال رئيس الحجر الزراعي، إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليوني و540 ألفا و598 طنًا، مشيرًا إلى أنه تم تصدير 185 ألفًا و306 أطنان بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات.

وتابع: "محصول البطاطا جاء في المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و441 طنا، بينما حصل محصول العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و944 طنا".

وأشار العطار، إلى أن صادرات البطيخ بلغت إجمالي 6456 طنا، والفاصوليا بلغت 74 ألفا و409 أطنان، مضيفًا أن صادرات الطماطم بلغت 31 ألفا و778 طنا.