شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يلتقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مُتابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين في يونيو الماضي، التقى ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، حيث تم بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بعمل وزارتيّ العدل بالبلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية في مجال بناء الكوادر الإدارية، وتطوير وتعزيز الكوادر القضائية.

بحسب بيان لوزارة الخارجية، ناقش الجانبان سُبل تفعيل برُتوكول التعاون القضائي والقانوني الذي تم التوقيع عليه أثناء زيارة رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين الشقيقة يوم 29 يونيو الماضى.

من جانبه، حرص وزير العدل بمملكة البحرين الشقيقة على الإشادة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تقدم ونماء مستمر على كافة الأصعدة، كما ثمّن الدور المتميز للقضاء المصري وكوادره في تعزيز منظومة العدالة العربية.