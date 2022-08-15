شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى ضحايا كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق كنيسة «أبو سيفين» بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

وقال مجلس السيادة - في بيان اليوم - إن رئيس مجلس السيادة بالسودان عبر عن خالص التعازي للرئيس السيسي ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق، داعيًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يمُن الله القدير على الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ الشعب المصري الشقيق من كل مكروه.