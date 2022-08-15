شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله بالوزارة.. ويؤكد مواصلة تطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، مهام عمله، وذلك بعد أدائه حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا للدكتور خالد عبدالغفار الذي أصبح وزيرًا للصحة والسكان.

واستقبل الوزير عقب وصوله الوزارة لاستلام مهام عمله، قيادات الوزارة والعاملين، وتلقى تهنئتهم بمناسبة توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أكد الوزير على أن الخطة المُستقبلية للوزارة سوف تشهد مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال البناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عاشور، أنه سيتم متابعة تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، فضلاً عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير على الاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، فضلاً عن الاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والعمل على مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأشار عاشور، إلى أنه سيتم العمل على تعزيز دور المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية؛ بما يخدم المواطن المصري.