شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب الرطوبة وتكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى، أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، محذرا من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء لتتجاوز الـ 80℅ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتتجاوز ال 90% على السواحل الشمالية.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح بين 34 و 35 درجة، والسواحل الشمالية بين 31 و 32 درجة، وجنوب الصعيد بين 41 و 44 درجة.

وأوضح أن درجات الحرارة المذكوره هى درجات الحرارة المقاسة، ولكن درجات الحرارة المحسوسة ترتفع عن هذه القيم بمعدل من 2: 4 درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة لتأثير منخفض الهند الموسمى، لافتا إلى وجود فرص شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وناشد المواطنين تجنب الخروج وقت الظهيرة وحتى العصر وهى الفترة التى يتم فيها تسجيل أعلى درجات حرارة ، بالإضافة إلى ارتداء غطاء الرأس، والاكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة ، فضلت عن التواجد فى أماكن جيدة التهوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم ما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.