شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. تعرف على رابط تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسيق المرحلة الثانية 2022، من المقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات بعد الانتهاء من إعلان مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وفيما يلى ينشر " الخليج 365" رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات الطلاب.

وهذا موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023، الذى يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 تسجيل الرغبات من خلال بعد إعلان جدول المرحلة.

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2022، عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 ، وموعد انطلاق تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وفى هذا الإطار من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق بدء تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلة الأولى والذى من المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء ، ثم يبدأ مكتب التنسيق فى فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتائج، خلال مؤتمر صحفى بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى حيث تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والجدول الزمنى والحدود الدنيا للقبول فى تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.