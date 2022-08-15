شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة والتنمية الصناعية تنظمان زيارة وفد الكيانات المصرية بالخارج لمصانع العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الهجرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية زيارة ميدانية لوفد من ممثلي الكيانات المصرية بالخارج إلى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان وعدد من المصانع المصرية الكبرى الكائنة هناك، وذلك بحضور اللواء حازم عنان مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية نائبا عن اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة، وذلك في إطار مواصلة المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج لفعالياته.

في مستهل الزيارة، استقبل الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وفد ممثلي الكيانات المصرية بالخارج ورحب بهم وتمت مناقشة جوانب عدة تخص مستقبل الصناعة في مصر والتطور الذي وصلت إليه وطرح المقترحات والخبرات المستفيدة.

وفي أعقاب لقاء جمعية المستثمرين، قام وفد ممثلي الكيانات بزيارة مصنعي آرما للزيوت والنساجون الشرقيون لصناعة السجاد والأهرام للكوالين والمفاتيح، وأجرى الوفد جولة تفقدية في كل مصنع على حدة، حيث اطلع على المعدات الحديثة لهذه المصانع واستمع إلى شرح واف عن قدرتها الإنتاجية العالية ومواكبتها للتقدم الذي يشهده العالم أجمع في قطاع الصناعة وكذلك حجم العمالة فيها بما يوفر فرص عمل للشباب.

واستهدفت هذه الزيارة إطلاع ممثلي الكيانات المصرية بالخارج على ما يتم من جهود وطنية لتطوير الصناعة المصرية وتوطينها وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة في مختلف المجالات الصناعية، بما يؤكد حرص وزارة الهجرة على الترويج للصناعة المصرية والمنتج المحلي في أوساط المصريين بالخارج.

من جانبه، أكد اللواء حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية في كلمته نيابة عن رئيس الهيئة، أن تنظيم الزيارات الميدانية للمشاركين في المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج تأتي في إطار التنسيقات المتواصلة بين وزارتي التجارة والصناعة والهجرة لتقديم كل الدعم والمساندة للمساهمة في إنجاح المؤتمر، في ظل اهتمام القيادة السياسة بقطاع الصناعة، وتوطينها وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الترويج للمنتج المصري.

وأضاف عنان، أن تلك الزيارات الترويجية تعطي رسالة إيجابية مشجعة لاستقطاب استثمارات جديدة في ظل المناخ الاستثماري المواتي في مصر لاسيما في ضوء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تمت والمبادرات والتيسيرات غير المسبوقة التي قدمتها الحكومة المصرية مؤخرًا، وما شهدته الصناعة الوطنية من تطور في ظل دعم كبير من الدولة لتشجيع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات لتحقيق تنمية صناعية قادرة على قيادة الاقتصاد الوطني رغم تحديات الازمة الاقتصادية العالمية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الكيانات المصرية بالخارج بما شاهدوه في تلك المصانع من استخدام لأحدث وأدق وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقدرات إنتاجية ضخمة تواكب العصر وتلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، ووصفوها بأنها "مصانع مصرية بمعايير عالمية"، وأضافوا: "إن ذلك يحفز رجال الصناعة المصريين بالخارج والعالميين على الاستثمار في مصر لأنها سوق واعدة وجاذبة خاصة بعد كل ما رأيناه من جهد وتطور، علاوة على إسهام ذلك في خفض معدل البطالة إثر توفير فرص عمل عدة للشباب في هذه المصانع".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انطلاق جلسات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج رسميا غدا الثلاثاء 16 أغسطس الجاري، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية يعقبها ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر"، والثانية بعنوان "خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج"، والثالثة بعنوان "تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج.

ومن المقرر بث كافة جلسات المؤتمر مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما سيستقبل فريق الوزارة كل الأسئلة من مواطنينا بالخارج ويقوم بنقلها للمتحدثين في ختام كل جلسة.