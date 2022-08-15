بطريرك الأقباط الكاثوليك يتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة القديس يوسف بالزقازيق

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القاهرة - سامية سيد - تفقد منذ قليل، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكنيسة القديس يوسف بالزقازيق، بمشاركة الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

وكان في استقبالهما الأب يوسف كمال، راعي كنيسة القديس يوسف بالزقازيق، بحضور السيد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، وعدد من القيادات الشعبية، والتفيذية، بمحافظة الشرقية.

وحضر أيضًا وفد من أعضاء مجلس النواب، يمثله النائبة هناء أنيس، والنائبة مروة هاشم، واللواء خالد عراقى، بالإضافة إلى أبناء، وقيادات الأحزاب، والشخصيات العامة بالمحافظة.

وبدأت الزيارة بصلاة الراقدين، من أجل راحة نفس موتى حادث كنيسة الشهيد أبو سيفين بمطار إمبابة، وذلك بناء على طلب من الأب البطريرك.

وتحدث فى كلمته حول ضرورة المشاركة الفعالة داخل الأسرة، والكنيسة، كما أوضح مفهوم المسيرة السينودسية، قائلًا: إنها لا تقتصر فقط على البناء الذاتى للفرد، وإنما فى مساعدة الآخرين الذين يعيشون حولنا.

وفى ختام الزيارة، قام بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بتكريم أبناء وبنات الرعية من الخريجين، طالبًا منهم أن يكونوا شهودًا للمسيح في مجتمعهم، كما أكد لهم ضرورة الاهتمام بحياتهم الروحية.

جدير بالذكر، أن الزيارة شهدت حضور وفود من الكنائس الأخرى، والتي حرصت على استقبال رأس الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والترحيب به في زيارته الرعوية لإيبارشيّة الإسماعيلية.