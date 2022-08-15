‫وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة أولويات المرحلة القادمة لتحقيق الأمن الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لقيادات الوزارة ومراكزها البحثية وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لبحث أولويات المرحلة القادمة في ضوء تكليفات وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي بداية الاجتماع، وجه القصير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد الثقة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية يلقى دعم واهتمام كبير من القيادة السياسية وأنه شهد العديد من الإنجازات سواء في مجال الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وأيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وهناك جهود كثيرة بذلت في إطار تحقيق الامن الغذائي وأيضا التوسع الأفقي وتحديث منظومة الري وكذلك سلامة الغذاء وتطوير المعامل البحثية والتي تعتبر مرجعية دولية.

وقال القصير، إن اجتماعه اليوم يستهدف بحث آليات استكمال الملفات التي بدأنها والتعامل مع المتغيرات الجديدة على الساحة في ظل الظروف الحالية حيث تحتل قضية الامن الغذائي أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول مؤكدا على ضرورة وجود إجراءات استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات وكذلك الانذار المبكر قبل اي أزمات.

أشار وزير الزراعة، إلى أن هناك العديد من القضايا الهامة مثل التغيرات المناخية وبرامج التكيف، وأن الوزارة لديها برامج ومبادرات ومشروعات سوف يتم اطلاقها في قمة المناخ(cop27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وقال وزير الزراعة، إن هناك برامج عديدة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والاهتمام بالثروة الداجنة والسمكية وهناك اتفاق على ضرورة رفع كفاءة هذه الملفات بالإضافة أيضا الى الاهتمام بالتوسع الراسي من خلال استنباط أصناف وهجن جديدة عالية الجودة والإنتاجية تتقأقلم مع التغيرات المناخية كذلك قضية ملوحة التربة واستكمال الحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية للأراضي المستصلحة الجديدة كل ذلك يُعد من أولويات المرحلة القادمة مع التحول الرقمي والزراعة الذكية وأيضا قضية المبيدات والرقابة عليها وإنتاج الامصال واللقاحات كذلك التعامل مع الامراض العابرة للحدود مع استمرار منع التعدي على الأراضي الزراعية ورفع كفاءة جميع الأصول والاتفاق على برامج محددة لتقديم صورة تتفق مع رؤية القيادة السياسية لقطاع الزراعة في المرحلة القادمة والتعامل مع هذه الملفات بشكل متناغم ومتكامل بين كل قطاعات الوزارة.

في نهاية اللقاء شدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية خاصة في مجال الأمن الغذائي مرحبا بجميع الأفكار والرؤى التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي.