شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تعريف الإصابة بالتينيا الملونة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف الإصابة بالتينيا الملونة وقالت، هى إصابة فطرية تظهر نتيجة التعرق الشديد فى درجات الحرارة المرتفعة، وتكون على هيئة بقع صغيرة باللون الأبيض أو البنى الفاتح أو الوردى.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بارتداء الملابس القطنية وتجنب الملابس بالخامات الصناعية التى لا تعمل على امتصاص العرق.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: هناك نوع آخر من التينيا يظهر بين الفخذين نتيجة النزول فى مياة البحر أو حمام السباحة حيث تزداد نسبة الكلور به، ولذلك يجب الاستحمام فور الخروج من الماء للوقاية من الأمراض التى تنتقل من خلالها .