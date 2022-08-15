شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مواعيد اختبارات مدارس STEM والمتفوقين بعين شمس للطلاب المتخلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المواعيد المحددة للسماح للطلاب المتخلفين عن أداء اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس بأداء الامتحانات.

وحددت الوزارة يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 موعدًا لأداء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس للطلاب الذين حالت ظروفهم عن أداء الامتحان في المواعيد التي كانت مقررة من قبل.

كما تم تحديد يوم الخميس 18 أغسطس 2022 موعدًا لأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب الذين حالت ظروفهم عن أداء الامتحان في المواعيد التي كانت مقررة من قبل.

وأشارت الوزارة إلى تمكين الطلاب المشار إليهم عالية بأداء الامتحان وهم المستوفون لمستندات التقدم فقط ولهم بطاقات تحقيق شخصية لدى رؤساء اللجان.

وأكدت أنه يمكن للطلاب الذين لم يستوفوا أوراقهم أن يتقدموا بمستنداتهم إلى الإدارة العامة للامتحانات قبل بدء امتحانات التخلفات وذلك لتمكينهم من أداء الامتحان وأخذ بطاقة تحقيق الشخصية.