ممتلكات تراثية لا يسمح بخروجها.. ضبط 97 عملة معدنية بمطار الأقصر الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن إدارة المنافذ والوحدات الأثرية بمطار الأقصر الدولي تمكنت من ضبط 97 عُملة معدنية كانت بحوزة أحد المسافرين، قبل خروجها من الأراضي المصرية.

وأضاف وزيري أنه تمت مصادرة القطع المضبوطة بناء على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 باعتبارها ممتلكات ثقافية وتراثية لا يسمح بخروجها من مصر.

وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب تم ضبط العملات بملابسه، وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والتحفظ على العملات المضبوطة، مضيفًا أن هذه العملات ترجع إلى العصر العثماني؛ وهي عبارة عن عملات دائرية مختلفة الفئات بها ثقوب للتعليق، منها واحدة فئة 2 بارة، و58 فئة 5 بارة و11 فئة 10 بارات.

من المقرر أن يتم إيداع القطع المضبوطة بأحد المخازن الأثرية بالأقصر.