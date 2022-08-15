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حياة كريمة تطلق أول فعالية توعوية من الفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق أول فعالية توعوية موسعة من الفيوم، في الفترة من 15 إلى 20 أغسطس، والفعالية يهيكون بها أنشطة كثيرة هدفها بناء الإنسان.

وأضافت مؤسسة حياه كريمة في بيان اليوم عبر الصفحة الرسمية موقع فيسبوك، "مهما كان عمرك ومهما كان اهتمامك هتلاقى حاجة تهمك في فعاليتنا، هنوعي وهنضرب وهنحاضر وهنشتغل سوا، وهنوفر خدمات زي استخراج الرقم القومي مجاناً للسيدات، وهدايا تذكارية من مؤسسة حياة كريمة، وكمان ملتقى لتوفير فرص عمل، وورش عمل بتهم كل إنسان".

وتابعت : "هيكون معانا فعاليات تانية كتيرة للأطفال وورش عمل وألعاب وقافلة طبية موسعة، والحدث الأهم هو مسرح حياة كريمة في أولى نسخه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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