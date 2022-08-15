3 حالات في الرعاية.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حريق كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، استقرار الحالة الصحية للمصابين في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، باستثناء حالة واحدة.

ووفق وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع.

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة أمس، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات لمصراوي، أن المصابين يتواجدون في مستشفيي العجوزة وإمبابة العام.

من جانبه، أشار الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة، لتواجد حالتين فقط في الرعاية المركزة، موضحا أن حالتهم "شبه مستقرة"

ولفت إلى مغادرة 3 حالات المستشفى بعد استقرار حالتهم مساء أمس.

بدوره، أكد الدكتور أحمد مكاوي مدير مستشفى إمبابة العام، استقرار الحالة الصحية لـ 7 حالات من المصابين باستثناء حالة واحدة تتواجد في الرعاية المركزة.

وأوضح لمصراوي أن الحالات دخلت المستشفى كلها وقت الحادث، يتواجد منهم 6 حالات في غرف الإقامة العادية لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.