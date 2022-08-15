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السجن 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية محاولة اقتحام قسم مدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
يذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وقالت في حيثيات حكمها :"المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات، وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، والذين أكدوا تلقى المتهمون لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتي تجد صداها في أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة في ثورة الثلاثين من يونيو التي زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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