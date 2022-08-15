للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 26 متهما بقضية "أحداث رمسيس" لـ 13 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة اليوم الإثنين، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 13 سبتمبر للمرافعة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.