ضبط صاحب مصنع بحوزته 128 ألف "عدسة" مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع "عدسات طبية" - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)؛ وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المستلزمات الطبية "عدسات" مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (12850 عدسة طبية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري.